БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Юлияна Янева е полуфиналистка на световното първенство по борба в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Гледайте двубоите за отличията пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Юлияна Янева
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Юлияна Янева достигна полуфиналите на световното първенство по борба в Загреб, а Биляна Дудова запази шансове за бронзово отличие след поражение на старта в категорията си. Те могат да бъдат първите медалистки за българския национален отбор на турнира в Хърватия.

Янева преодоля много тежка схема, но на полуфинала в категория на 68 кг ще бъде още по-трудно. Тя тушира европейската шампионка Ханум Велиева (Русия) в квалификациите, след което надделя над Пак Сол Гум (КНДР) със 7:6. На четвъртфиналите Янева победи и Катерина Зелених (Румъния) с 8:4, с което се доближи на един успех от медал.

На полуфинала Янева ще срещне Лун Цзя (Китай), която през миналата година стана световна шампионка в неолимпийските категории. Тя триумфира на 65 кг в Тирана, като на тези килограми има и сребро от Белград 2022.

Дудова, световна и петкратна европейска шампионка, загуби на старта на 62 кг срещу Пак Сол Гум (КНДР). Националите на Корейската народнодемократична република правят изненадващо силен турнир, като до момента имат два златни медала и заемат четвърто място в общото класиране.

Пак не се ограничи с победата с 8:0 срещу Дудова и я повтори на четвъртфиналите срещу Маниша Маниша от Индия. По-късно днес тя ще се изправи срещу действащата шампионка на Русия в категорията Амина Танделова.

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 и на нашия сайт!

Свързани статии:

Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 03:12 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Юлияна Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
2
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Валежи и ветровито време ни очакват утре
5
Валежи и ветровито време ни очакват утре
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
6
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Други спортове

Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Божидар Саръбоюков завърши пети в скока на дължина на световното първенство по лека атлетика
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3 Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
9279
Чете се за: 05:37 мин.
България ще бъде домакин на световно първенство по кикбокс за кадети до 19 г. през 2026 година България ще бъде домакин на световно първенство по кикбокс за кадети до 19 г. през 2026 година
Чете се за: 03:30 мин.
Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри Весела Лечева: МОК може да ни санкционира да дефилираме без български флаг на Зимните олимпийски игри
Чете се за: 05:07 мин.
Спортни новини 17.09.2024 г., 12:25 ч. Спортни новини 17.09.2024 г., 12:25 ч.
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3 Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
"Зависими", "бухалки" и...
Чете се за: 06:55 мин.
У нас
Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател Създава се Национален борд по водите, вицепремиер ще бъде председател
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Пускат 24-часова винетка Пускат 24-часова винетка
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ