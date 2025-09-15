БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ахмед Магамаев продължава на репешаж на световното първенство по борба, Микяй Наим отпадна

Гледайте световното първенство по борба пряко по БНТ 3 и на нашия сайт.

Микяй Наим
Снимка: БТА
Българският национал Ахмед Магамаев продължава на репешажите на световното първенство по борба в Загреб (Хърватия).

Магамаев стартира с успех със 7:3 срещу украинеца Раду Лефтер в категория до 97 килограма на свободния стил, но на осминафиналите националът загуби от бъдещия финалист Амирали Хамид Азарпира (Иран) с 3:6.

Азарпира, който е трети от Олимпийските игри в Париж, продължи с победите, като на полуфинала се наложи с 5:2 над големия фаворит в категорията Ахмед Тажудинов (Бахрейн) - златен олимпийски медалист от Игрите във френската столица.

Така за световната титла Амирали Азарпира ще излезе срещу американеца Кайл Снайдер, който не срещна проблеми на полуфиналите срещу японеца Араш Йошида си го преодоля с 9:1. Снайдер е олимпийски шампион от Рио 2016 и трикратен №1 в света.

Сега Ахмед Магамаев се нуждае от две победи в репешажите, за да стигне до сблъсък за бронза срещу Тажудинов.

За началото го очаква монголецът Ганхуад Ганбаатар, втори на рейтинговия турнир Монголия Оупън. При успех българският национал ще спори с индиеца Вики Вики, шампион на Азия до 23 години.

Другият представител на България днес Микяй Наим (65) претърпя поражение на старта след оспорвана битка с украинеца Андрий Биличук - 8:9. Впоследствие Биличук загуби на четвъртфиналите и българското участие приключи.

Във вторник на тепиха в Загреб в надпреварата при жените ще излезе Ванеса Георгиева. Нейна първа съперничка в категория до 76 килограма ще бъде рускинята Кристина Шумова, която се състезава под флага на Международната федерация.

Срещите започват от 11:30 часа българско време.

