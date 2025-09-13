БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Финалите са от 19:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

михаил георгиев записа победа загуба гран турнир борба будапеща
Слушай новината

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.
На старта българинът победи Михаел Дейвид Зале (Канада) с технически туш 10:0 при 70-килограмовите, а след това загуби с туш от бъдещия финалист Толга Очир (Монголия).

В пресявките в неделния ден Георгиев трябва да вземе две победи, за да стигне до битка за бронза срещу световния шампион от 2024-а Нуркоза Кайпанов (Казахстан).

Първият му съперник е молдовецът Василе Дякон, бронзов медалист от рейтинговите турнири в Загреб и в Тирана тази година. А след това го очаква грузинецът Акаки Кемертелидзе, трети в Европа тази година и пети в света през 2024-а.

В тежка категория Ален Хубулов започва с атрактивна победа срещу Алишер Йергали (Казахстан) - 10:6, но след това бе спрян от Владислав Байцаев (Унгария) с 2:4. Съперникът му загуби в следващия кръг и Ален не успя да продължи в репешажите за бронза.

В неделния ден стартират други трима наши представители в свободния стил.

При най-леките до 57 кг Ивайло Тисов започва с японеца Рин Сакамото. Съперникът му е пети на азиатското първенство тази година и шампион на страната си през миналата.

В категория до 74 кг Рамазан Рамазанов очаква победителя от двубоя между канадец и италианец.
При 92-килограмовите Ахмед Батаев излиза срещу беларусина Ярослау Ядкуски.

Финалите са от 19:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.

Свързани статии:

Българските национали откриха световния шампионат по борба с две победи и две загуби
Българските национали откриха световния шампионат по борба с две победи и две загуби
Михаил Георгиев и Ален Хубулов ще се надяват на репешажи.
Чете се за: 01:15 мин.
#световно първенство по борба в Загреб 2025 г. #Ален Хубулов # Михаил Георгиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Борба

Българските национали откриха световния шампионат по борба с две победи и две загуби
Българските национали откриха световния шампионат по борба с две победи и две загуби
БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Чете се за: 02:45 мин.
Михаил Георгиев и Ален Хубулов откриват българското участие на световното по борба Михаил Георгиев и Ален Хубулов откриват българското участие на световното по борба
Чете се за: 01:02 мин.
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" завършва със световните шампионати по лека атлетика и борба
Чете се за: 01:57 мин.
Валентин Райчев - един от големите олимпийски шампиони на България на Игрите в Москва 1980 Валентин Райчев - един от големите олимпийски шампиони на България на Игрите в Москва 1980
Чете се за: 03:40 мин.
Боян Радев - първият българин, покорил олимпийския връх два пъти Боян Радев - първият българин, покорил олимпийския връх два пъти
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ