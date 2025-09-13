Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна

Михаил Георгиев ще се бори на репешажите на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

На старта българинът победи Михаел Дейвид Зале (Канада) с технически туш 10:0 при 70-килограмовите, а след това загуби с туш от бъдещия финалист Толга Очир (Монголия).



В пресявките в неделния ден Георгиев трябва да вземе две победи, за да стигне до битка за бронза срещу световния шампион от 2024-а Нуркоза Кайпанов (Казахстан).



Първият му съперник е молдовецът Василе Дякон, бронзов медалист от рейтинговите турнири в Загреб и в Тирана тази година. А след това го очаква грузинецът Акаки Кемертелидзе, трети в Европа тази година и пети в света през 2024-а.



В тежка категория Ален Хубулов започва с атрактивна победа срещу Алишер Йергали (Казахстан) - 10:6, но след това бе спрян от Владислав Байцаев (Унгария) с 2:4. Съперникът му загуби в следващия кръг и Ален не успя да продължи в репешажите за бронза.



В неделния ден стартират други трима наши представители в свободния стил.



При най-леките до 57 кг Ивайло Тисов започва с японеца Рин Сакамото. Съперникът му е пети на азиатското първенство тази година и шампион на страната си през миналата.



В категория до 74 кг Рамазан Рамазанов очаква победителя от двубоя между канадец и италианец.

При 92-килограмовите Ахмед Батаев излиза срещу беларусина Ярослау Ядкуски.

Финалите са от 19:00 часа и ще бъдат предавани пряко по БНТ 3.