БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Българските национали откриха световния шампионат по борба с две победи и две загуби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Михаил Георгиев и Ален Хубулов ще се надяват на репешажи.

Михаил Георгиев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Михаил Георгиев и Ален Хубулов спечелиха по една победа на световното първенство по борба в Загреб, но допуснаха поражения и ще се надяват на репешажи за отличия в първите категории на свободния стил. Полуфиналите в категориите с български борци са тази вечер от 20:00 часа.

Георгиев започна с техническо превъзходство и 10:0 срещу канадеца Майкъл Зейл, който отстъпи на българина за по-малко от една част. В следващата си схватка обаче той бе туширан от един от фаворитите в категорията Тьомьор-Очирин Тулга. Монголецът записа официален дебют на 70 кг, като той е двукратен вицешампион и трети в света в долната категория до 65 кг.

Ален Хубулов започна в тежката категория с победа с 10:6 срещу казахстанеца Алишер Йергали, след което обаче отстъпи с 2:4 срещу унгарския национал Владислав Баитцаев. Роденият в Русия ветеран е световен вицешампион от 2022 и бронзов медалист от еврофиналите през миналата година.

Следващите схватки на Тулга и Баитцаев са четвъртфинални.

Свързани статии:

БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
БНТ 3 ще излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Гледайте битките за отличията от 14 до 21 септември от 19:00 ч.
Чете се за: 02:45 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с. Басарбово
1
Почина 16-годишното момче, прегазено умишлено от пастрока си в с....
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
2
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в Русе
3
Освободиха от ареста 15-годишното момче от боя с полицейския шеф в...
Камион изгоря на магистрала "Струма"
4
Камион изгоря на магистрала "Струма"
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на летището в София
5
Един човек е задържан, а друг е в болница след саморазправа на...
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата любов към планината
6
Да изкачиш Черни връх 1000 пъти: 72-годишният Сергей и неговата...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
5
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Други спортове

Самед Агдеве спечели Гран при турнира SENSHI 28
Самед Агдеве спечели Гран при турнира SENSHI 28
Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна Михаил Георгиев ще се бори на репешажите, Хубулов отпадна
Чете се за: 01:52 мин.
Спортни новини 13.09.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 13.09.2025 г., 20:50 ч.
Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство Българска федерация естетическа групова гимнастика представи домакинството на световното първенство
Чете се за: 01:17 мин.
Първи медал за България от световното първенство по канадска борба Първи медал за България от световното първенство по канадска борба
Чете се за: 00:40 мин.
Яница Динева завърши 12-та в многобоя и е на финал на лента Яница Динева завърши 12-та в многобоя и е на финал на лента
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за разглеждане, Борисов обвърза вота с избора за кандидат-президент
Вот №5: Премиерът изрази съмнение дали той ще бъде допуснат за...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе Недоволни се събраха на антиправителствени протести срещу еврото в София, Варна и Русе
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен Безводието в Плевенско: Допълнителни 10 литра в секунда от сондажа в с. Ясен
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол Доналд Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Чете се за: 11:50 мин.
У нас
25 души са ранени в Мадрид след взрив в бар
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1200 домакинства в Шумен ще се възползват от кампанията по санирането
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ