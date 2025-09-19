Дейвид Димитров допусна загуба на световния шампионат по борба

Дейвид Димитров допусна загуба в първия си мач на световното първенство по борба в Загреб, Хърватия.

В категория до 67 кг в класическия стил българският национал отстъпи с 4:5 точки на Парвиз Насибов. Именно в тази категория украинецът е двукратен олимпийски сребърен медалист и бронзов медалист от еврошампионата през 2023 г. в Загреб.

Ако украинецът стигне до финала, българинът ще продължи участието си на шампионата.

