Само два мача от осминафиналите до финалите в Големия шлем този сезон са завършили в пет сета

През сезон 2025 през втората седмица на четирите турнири от Големия шлем е имало само два мача в пет сета. Такъв резултат не е регистриран от началото на Откритата ера през 1968 г.

Откритото първенство на САЩ завърши в неделя с победа на Карлос Алкарас над Яник Синер в четири сета.

Двете петсетови срещи този сезон са епичният финал на Ролан Гарос между Карлос Алкарас и Яник Синер (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6) и осминафиналът на "Уимбълдън" между Камерън Нори и Николас Джари (6:3, 7:6, 6:7, 6:7, 6:3).

Останалите 58 двубоя от фазата на осминафиналите до финалите на надпреварите, са приключили в три или четири сета.

Според сайтовете занимаващи се именно с тенис статистика, рекордът от петсетови срещи датира отпреди близо четиридесет години, когато през 1986 г. през втората седмица на турнирите от Големия шлем е имало цели шест мача в пет сета, с един повече от 1983 г.