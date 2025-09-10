БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Само два мача от осминафиналите до финалите в Големия шлем този сезон са завършили в пет сета

Вяра Илиева
Спорт
Това са епичният финал на Ролан Гарос между Карлос Алкарас и Яник Синер и осминафиналът на "Уимбълдън" между Камерън Нори и Николас Джари.

два мача вторите седмици турнирите големия шлем сезон завършили пет сета
Снимка: БГНЕС
През сезон 2025 през втората седмица на четирите турнири от Големия шлем е имало само два мача в пет сета. Такъв резултат не е регистриран от началото на Откритата ера през 1968 г.

Откритото първенство на САЩ завърши в неделя с победа на Карлос Алкарас над Яник Синер в четири сета.

Двете петсетови срещи този сезон са епичният финал на Ролан Гарос между Карлос Алкарас и Яник Синер (4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6) и осминафиналът на "Уимбълдън" между Камерън Нори и Николас Джари (6:3, 7:6, 6:7, 6:7, 6:3).

Останалите 58 двубоя от фазата на осминафиналите до финалите на надпреварите, са приключили в три или четири сета.

Според сайтовете занимаващи се именно с тенис статистика, рекордът от петсетови срещи датира отпреди близо четиридесет години, когато през 1986 г. през втората седмица на турнирите от Големия шлем е имало цели шест мача в пет сета, с един повече от 1983 г.

10 септември 1988 г.: Денят, в който Щефи Граф постига "Голям шлем" в кариерата си
10 септември 1988 г.: Денят, в който Щефи Граф постига "Голям шлем" в кариерата си
Иван Иванов: Надал ми каза, че трябва да остана земен. Титлата от US Open е голямо постижение, както за мен, така и за България
Чете се за: 04:22 мин.
Васил Василев: Най-голямата ми мечта е Александър да постигне своите цели
Чете се за: 04:47 мин.
Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце
Чете се за: 03:12 мин.
US Open, финал при юношите: Иван Иванов - Александър Василев (ГАЛЕРИЯ)
Яник Синер: Бях предвидим
Чете се за: 01:50 мин.

Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация,...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Руски дронове в небето на Полша: Провокация на Русия и тест за...
Чете се за: 05:07 мин.
Европа
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
