БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Запази

Предвижда се незабавно спиране на огъня при получаване на съгласие и от двете страни

Газа
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидери от Европа и Близкия изток приветстваха американския план за Газа. Планът от 20 точки предвижда незабавно прекратяване на бойните действия в Газа и освобождаване до 72 часа на държаните от Хамас заложници. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова радикалната палестинска групировка да приеме мирното предложение. Според дипломатически източници Хамас ще оповестят решението си утре.

В очакване на отговора на Хамас. Подложената на все по-голям натиск групировка разглежда мирния план на Тръмп заедно с други палестински фракции, преди да се произнесе.

"Вчера, чрез срещи тук, в Доха, с преговарящата делегация на Хамас, Катар и Египет предадоха плана. Преговарящите от Хамас обещаха да го разгледат отговорно, което те правят в момента. Днес ще има друга среща с представителите на Хамас, с участието и на Турция, с цел консултации и тласък за прекратяване на тази война чрез плана", каза Маджед ал Ансари, говорител на външното министерство на Катар.

Предложението предвижда незабавно спиране на огъня, в момента, в който има "да" и от двете страни, и освобождаване на всички израелски заложници и десетки палестински затворници до 72 часа. Хуманитарна помощ и следвоенно възстановяване без изселване на палестинци от ивицата, разполагането на международни сили за сигурност и временна администрация "Борд за мир", начело на който ще бъде самият Доналд Тръмп, са залегнали още в документа.

За управлението и възстановяването на Газа ще отговаря бившият британски премиер Тони Блеър. Планът включва също разоръжаване на Хамас и премахване на цялата му военна инфраструктура, включително тунелите, като Газа ще остане опасана от израелски войски.

Доналд Тръмп заяви, че няма много поле за преговори с Хамас.

"Давам им три - четири дни. Ще видим. Всички арабски страни са съгласни. Всички мюсюлмански страни са съгласни. Израел също. Чакаме само Хамас - или ще приеме, ли не. Ако не го направи, краят ще е много тъжен".

В Белия дом Бенямин Нетаняху подкрепи плана на американския президент, но днес уточни, че това не означава създаване на палестинска държава.

"Вместо Хамас да ни изолира, ние обърнахме нещата и изолирахме Хамас. Сега целият свят, включително арабско-мюсюлманският свят, притискат Хамас да приеме условията, които поставихме с президента Тръмп, за освобождаването на нашите заложници, живи или мъртви, докато израелската армия остава в по-голямата част от ивицата Газа", заяви израелският премиер.

Израелците приветстваха плана, но оптимизмът сред близките на заложниците остава предпазлив.

"По-оптимистично настроена съм, макар че все още се страхувам да не се разочароваме отново. Но може би този кошмар най-накрая ще свърши", коментира Хана Коен, роднина на заложник.

Палестинската автономната власт приветства усилията за мир, но палестинците не скриха разочарованието си от предложението.

"Този план е в полза на Тръмп и Израел. Те имат интереси в Газа, искат да сложат край на Газа по някакъв начин. Ако искаха да приключат войната, щяха да са го направили преди много време. Ние сме жертви", каза Набил, разселен палестинец.

В съвместно комюнике осем арабско-мюсюлмански държави, сред които Катар, Египет, Саудитска Арабия и Турция, потвърдиха желанието си да работят за финализирането и изпълнението на плана.

"Всяко предложение, което ще сложи край на конфликта в Газа и ще предотврати цивилни жертви в бъдеще, е положително развитие. Ще е победа за всички. Президентът Тръмп ще има неговата мирна сделка. За палестинците конфликтът ще приключи. Израелците ще си върнат заложниците. И, ако всичко е наред, палестинците ще имат свое управление", посочи Сина Азоди, професор по близкоизточна политика в университета "Джордж Вашингтон".

Ръководителите на евроинституциите и европейски лидери приветстваха мирния план за Газа. Кремъл заяви, че се надява планът на Тръмп да даде тласък към установяването на мир в Близкия изток.

#план за мир #Доналд Тръмп #Израел срещу Хамас #САЩ #Газа

Последвайте ни

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
3
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
4
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
5
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
6
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Близък изток

Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
Чете се за: 02:15 мин.
Последен шанс за мир? Тръмп и Нетаняху се срещат в Белия дом Последен шанс за мир? Тръмп и Нетаняху се срещат в Белия дом
Чете се за: 03:52 мин.
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
Масови протести срещу войната в Газа Масови протести срещу войната в Газа
Чете се за: 01:02 мин.
Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 01:10 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ