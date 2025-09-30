Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа

Лидери от Европа и Близкия изток приветстваха американския план за Газа. Планът от 20 точки предвижда незабавно прекратяване на бойните действия в Газа и освобождаване до 72 часа на държаните от Хамас заложници. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп призова радикалната палестинска групировка да приеме мирното предложение. Според дипломатически източници Хамас ще оповестят решението си утре.

В очакване на отговора на Хамас. Подложената на все по-голям натиск групировка разглежда мирния план на Тръмп заедно с други палестински фракции, преди да се произнесе.

"Вчера, чрез срещи тук, в Доха, с преговарящата делегация на Хамас, Катар и Египет предадоха плана. Преговарящите от Хамас обещаха да го разгледат отговорно, което те правят в момента. Днес ще има друга среща с представителите на Хамас, с участието и на Турция, с цел консултации и тласък за прекратяване на тази война чрез плана", каза Маджед ал Ансари, говорител на външното министерство на Катар.

Предложението предвижда незабавно спиране на огъня, в момента, в който има "да" и от двете страни, и освобождаване на всички израелски заложници и десетки палестински затворници до 72 часа. Хуманитарна помощ и следвоенно възстановяване без изселване на палестинци от ивицата, разполагането на международни сили за сигурност и временна администрация "Борд за мир", начело на който ще бъде самият Доналд Тръмп, са залегнали още в документа.

За управлението и възстановяването на Газа ще отговаря бившият британски премиер Тони Блеър. Планът включва също разоръжаване на Хамас и премахване на цялата му военна инфраструктура, включително тунелите, като Газа ще остане опасана от израелски войски.

Доналд Тръмп заяви, че няма много поле за преговори с Хамас.

"Давам им три - четири дни. Ще видим. Всички арабски страни са съгласни. Всички мюсюлмански страни са съгласни. Израел също. Чакаме само Хамас - или ще приеме, ли не. Ако не го направи, краят ще е много тъжен".

В Белия дом Бенямин Нетаняху подкрепи плана на американския президент, но днес уточни, че това не означава създаване на палестинска държава.

"Вместо Хамас да ни изолира, ние обърнахме нещата и изолирахме Хамас. Сега целият свят, включително арабско-мюсюлманският свят, притискат Хамас да приеме условията, които поставихме с президента Тръмп, за освобождаването на нашите заложници, живи или мъртви, докато израелската армия остава в по-голямата част от ивицата Газа", заяви израелският премиер.

Израелците приветстваха плана, но оптимизмът сред близките на заложниците остава предпазлив.

"По-оптимистично настроена съм, макар че все още се страхувам да не се разочароваме отново. Но може би този кошмар най-накрая ще свърши", коментира Хана Коен, роднина на заложник.

Палестинската автономната власт приветства усилията за мир, но палестинците не скриха разочарованието си от предложението.

"Този план е в полза на Тръмп и Израел. Те имат интереси в Газа, искат да сложат край на Газа по някакъв начин. Ако искаха да приключат войната, щяха да са го направили преди много време. Ние сме жертви", каза Набил, разселен палестинец.

В съвместно комюнике осем арабско-мюсюлмански държави, сред които Катар, Египет, Саудитска Арабия и Турция, потвърдиха желанието си да работят за финализирането и изпълнението на плана.

"Всяко предложение, което ще сложи край на конфликта в Газа и ще предотврати цивилни жертви в бъдеще, е положително развитие. Ще е победа за всички. Президентът Тръмп ще има неговата мирна сделка. За палестинците конфликтът ще приключи. Израелците ще си върнат заложниците. И, ако всичко е наред, палестинците ще имат свое управление", посочи Сина Азоди, професор по близкоизточна политика в университета "Джордж Вашингтон".

Ръководителите на евроинституциите и европейски лидери приветстваха мирния план за Газа. Кремъл заяви, че се надява планът на Тръмп да даде тласък към установяването на мир в Близкия изток.