БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 04:30 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Вижте всички изказвания, любопитни моменти и емоции от сцената.

ВОЛЕЙБОЛ - ПОСРЕЩАНЕ
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хиляди се събраха на площад "Александър Невски", за да скандират имената на сребърните медалисти от световното първенство по волейбол по време на официалното посрещане на националите.

Голямото тържество по повод историческия успех започна в 17:00 часа. На специално изградена сцена събралото се множество забавляваха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Някъде по това време стартира и шампионския парад, устроен за момчетата на Бленджини. С открит автобус с надпис "Шампиони в сърцата", те взеха разстоянието от Студентски град до крайната си цел - площад „Александър Невски“, за да оберат заслужените аплодисменти на хората.

Около 18:00 часа героите един по един започнаха да излизат на сцената, под съпровода на песента "Претури се планината". Последен се появи треньорът Бленджини, който беше понесен на ръце от играчите.

Отбор и фенове изпяха заедно химна на България.

Всичко завърши с отборно селфи и изпълнение на песента на Queen We Are The Champions.

Вижте всички изказвания, любопитни моменти и емоции от сцената във видеото.

Свързани статии:

България посрещна своите волейболни герои по шампионски
България посрещна своите волейболни герои по шампионски
Площад "Св. Александър Невски" бе залят с обичта на феновете към...
Чете се за: 02:50 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Вижте във видеото специалното студио на БНТ с всички отзиви!
Чете се за: 04:30 мин.
#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
3
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
4
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна пешеходна пътека по диагонал в центъра на София
6
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Волейбол

Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои
Фенската любов заля площад "Св. Александър Невски" и зарадва волейболните герои
България посрещна своите волейболни герои по шампионски България посрещна своите волейболни герои по шампионски
Чете се за: 02:55 мин.
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Чете се за: 02:35 мин.
Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал
Чете се за: 01:12 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО) Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Чете се за: 04:30 мин.
Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още
"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК "Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ