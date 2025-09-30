Тържествено посрещане на сребърните медалисти (ВИДЕО)

Хиляди се събраха на площад "Александър Невски", за да скандират имената на сребърните медалисти от световното първенство по волейбол по време на официалното посрещане на националите.

Голямото тържество по повод историческия успех започна в 17:00 часа. На специално изградена сцена събралото се множество забавляваха Ана Ставрева, Елена Попова, Никола Янакиев, Натали Стефанова, Бон-Бон, Братя Аргирови и Фондацията със Славин Славчев.

Някъде по това време стартира и шампионския парад, устроен за момчетата на Бленджини. С открит автобус с надпис "Шампиони в сърцата", те взеха разстоянието от Студентски град до крайната си цел - площад „Александър Невски“, за да оберат заслужените аплодисменти на хората.

Около 18:00 часа героите един по един започнаха да излизат на сцената, под съпровода на песента "Претури се планината". Последен се появи треньорът Бленджини, който беше понесен на ръце от играчите.

Отбор и фенове изпяха заедно химна на България.

Всичко завърши с отборно селфи и изпълнение на песента на Queen We Are The Champions.

Вижте всички изказвания, любопитни моменти и емоции от сцената във видеото.