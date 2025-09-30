БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов: Да видиш толкова много хора е невероятно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Росен Станчев
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Сребърният медалист определи като невероятна фенската подкрепа.

Александър Николов: Да видиш толкова много хора е невероятно
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Александър Николов благодари на феновете, дошли на площад "Св. Александър Невски", дошли да поздравят националите за успеха на Мондиала.

Националът призна, че е изненадан от мащабите на празненствата.

"Абсолютно бяхме изненадани от посрещането. Ние все пак следим медиите. Знаехме, че поне според медиите, ще е нещо голямо. Надхвърли всякакви очаквания. Със сигурност младостта наотбора допринесе за успеха", сподели най-резултатният играч на турнира.

Волейболистът определи като невероятна фенската реакция.

"Това е грандиозното посрещане. Без да омаловажаваме това на летището, което беше абсолютно прекрасно, но да видиш толкова много хора на едно място дошли за нашия отбор, за този успех, е невероятно. За феновете всичко бихме направили, както те правят за нас. Да ни гледат и да ни подкрепят", допълни той.

Вижте цялото му изказване във видеото.

Свързани статии:

НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
Прякото предаване започва в 17:30 ч.
Чете се за: 01:15 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
3
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
4
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
5
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
6
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Видео

Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал
Чете се за: 01:12 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
Чете се за: 01:10 мин.
Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът
Чете се за: 01:02 мин.
Илия Петков: Няма напрежение, има само гордост Илия Петков: Няма напрежение, има само гордост
Чете се за: 00:52 мин.
Васил Терзиев: Пожелавам си да има повече такива като тях за пример Васил Терзиев: Пожелавам си да има повече такива като тях за пример
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 01:10 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ