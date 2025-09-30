Александър Николов: Да видиш толкова много хора е невероятно

Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Александър Николов благодари на феновете, дошли на площад "Св. Александър Невски", дошли да поздравят националите за успеха на Мондиала.

Националът призна, че е изненадан от мащабите на празненствата.

"Абсолютно бяхме изненадани от посрещането. Ние все пак следим медиите. Знаехме, че поне според медиите, ще е нещо голямо. Надхвърли всякакви очаквания. Със сигурност младостта наотбора допринесе за успеха", сподели най-резултатният играч на турнира.

Волейболистът определи като невероятна фенската реакция.

"Това е грандиозното посрещане. Без да омаловажаваме това на летището, което беше абсолютно прекрасно, но да видиш толкова много хора на едно място дошли за нашия отбор, за този успех, е невероятно. За феновете всичко бихме направили, както те правят за нас. Да ни гледат и да ни подкрепят", допълни той.

Вижте цялото му изказване във видеото.