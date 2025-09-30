Димитър Каров към националния отбор по волейбол: Благодаря от сърце и пожелавам светло волейболно бъдеще

Сребърният медалист с България от световното първенство по волейбол в София през 1970 година Димитър Каров поздрави новите сребърни медалисти на България.

Димитър Каров, който е част от волейболната „Зала на славата“ отличи постижението на селекцията на Джанлоренцо Бленджини.

"Скъпи български момчета. Вие разплакахте България от радост. Благодаря от сърце и пожелавам светло волейболно бъдеще. Това, което демонстрирахте е изключително. Вие минахте през много тежки моменти. Още от първия мач срещу Германия бе решаващо. Вие издържахте и победихте и Словения. Победихте и американците. Обърнахте мача от 0:2, което беше героично. В мача с Чехия вие успяхте да ги надиграете и укротите. Благодаря ви от сърце, че стигнахте до финала и зарадвахте цяла България. Показахте на всички, че волейболът има много бъдеще в нашата държава", сподели той по време на церемонията на площад "Св. Александър Невски".

Бившият волейболен състезател отличи и работата на треньорския щаб.

"Благодаря на италианските специалисти, които работиха всеотдайно. Системата, която въведохте, показа, че този който може да играе с топката е полезен за отбора. Благодаря ви", завърши Каров.

Вижте цялото изказване във видеото.