Любомир Ганев: Чувствам се най-гордия президент на федерация

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев благодари на българската публика за подкрепата, която националният отбор за мъже усещаше през цялото време на световното първенство във Филипините.

На площад "Св. Александър Невски" Ганев обеща, че предстоят още радостни моменти с отбора.

"Чувствам се най-гордият президент на федерация. Направихме страхотни неща. Благодаря на всички, които бяха по улиците и пред телевизорите за подкрепата. Усещахме я във Филипините. Ще продължаваме да ви радваме", обеща бившият волейболен национал.

Вижте изказването му във видеото.