Световните вицешампиони благодариха за подкрепата от сцената на площад "Св. Александър Невски"

Българските национали по волейбол благодариха на своите фенове за подкрепата, която получиха преди, по време на и след световното първенство по волейбол във Филипините.

България спечели сребърните медали, след като загуби на финала от Италия с 1:3 гейма. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков споделиха емоциите си с българските фенове.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини подкани публиката за пореден път да поздрави възпитаниците му с викове "Българи, юнаци!"

Вижте техните изказвания във видеото.