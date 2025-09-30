БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски...
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Световните вицешампиони благодариха за подкрепата от сцената на площад "Св. Александър Невски"

Спорт
Джанлоренцо Бленджини и неговите възпитаници изразиха благодарности към своите фенове.

световните вицешампиони благодариха подкрепата сцената площад александър невски
Българските национали по волейбол благодариха на своите фенове за подкрепата, която получиха преди, по време на и след световното първенство по волейбол във Филипините.

България спечели сребърните медали, след като загуби на финала от Италия с 1:3 гейма. Така националният тим за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Симеон Николов, Илия Петков, Мартин Атанасов, Борис Начев, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Руси Желев, Венислав Антов, Стоил Палев, Димитър Добрев, Дамян Колев, Александър Николов и Преслав Петков споделиха емоциите си с българските фенове.

Селекционерът Джанлоренцо Бленджини подкани публиката за пореден път да поздрави възпитаниците му с викове "Българи, юнаци!"

Вижте техните изказвания във видеото.

