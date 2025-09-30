Пуснаха пощенска марка с лика на Георги Калоянчев

Пощенска марка с лика на Георги Калоянчев по случай 100 години от рождението му валидираха днес директорът на Сатиричния театър Калин Сърменов и вицепремиерът и министър на транспрота Гроздан Караджов.

Художникът на марката Тодор Ангелиев е изобразил актьора в три от най-култовите му превъплъщения: в ролята на Бай Ганьо, както и в пиесите "Криворазбраната цивилизация" и "Големанов".

Марката е с номинална стойност 0.95 лв. и е пусната в тираж от 5500 броя.

Репортер: Дарина Ангелова