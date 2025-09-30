БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благоевградско училище с опит да възроди традицията за сутрешна гимнастика

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
У нас
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Благоевградско училище с инициатива за сутрешна гимнастика. Целта на физическата разгрявка преди часовете е децата да се събуждат и да започват деня по-енергични и готови за нови знания. Старта на инициативата дава 3-то основно училище, където се надяват примерът им да бъде заразителен и сутрешната гимнастика да се превърне в навик, който да последват и други учебни заведения.

Тази сутрин в 3-то основно училище "Димитър Талев" в Благоевград учениците за първи път правиха сутрешна гимнастика заедно с кмета на града и изявени спортисти и треньори.

Иван Калибацев - председател на родителското настоятелство: "Използваме заряда на спортните събития, които се случиха в последно време, нашите волейболисти… Програмата е кратка, подготвени сме дори и с музикален фон, трима възпитаника на национална спортна академия сме. Ще започна аз, малки упражнения, господин Гръчки ще влезе с по-динамични упражнения и накрая господин Тенев ще успокои с упражнения за разтягане."

Методи Байкушев - кмет на Благоевград: "Една традиция, която е добре да се възстанови, знаете че в общества като японското, това е нещо съвсем нормално, не само в училищата, но и на работното място. Смятам, че здравето на нацията се гради с добрите навици, а добрите навици се възпитават от най-ранна детска възраст."

Заедно с въвеждането на по-късен начален час за занятията, 10-минутната сутрешната гимнастика цели повишаване на тонуса и концентрацията на учениците преди часовете.

Васил Чолаков - директор на 3-то основно училище "Димитър Талев" - Благоевград: "Неслучайно всички указания от страна на министерството са в посока да започваме първия учебен час малко по-късно, това сме направили и през тази учебна година. Тази сутрешна физическа активност има за цел точно това да ги направи годни за началото на учебния ден, а не да губим първия учебен час в ситуации, в който те още мързелуват, не са се събудили."

Гимнастиката няма да бъде задължителна за всички ученици, но от училището вярват, че все повече деца сами ще изявят желание да участват.

#Благоевград #сутрешна гимнастика в училище

