Минути преди церемонията на площад "Св. Александър Невски": Какво да очакваме от студийната програма на БНТ?

Остават броени минути до началото на студийната програма на БНТ, преди тържествената церемония по посрещането на сребърните медалисти на площад "Св. Александър Невски".

Водещи на студиото са Тереза Мутафчиева и Илиян Енев. В пряко включване в предаването "България 60 минути" двамата разкриха какво ще видят зрителите на БНТ.

Гости ще бъдат либерото Владислав Иванов и Пламен Николов - вратарят, който бе част от националния отбор по футбол, завършил на 4-о място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

На място е репортерът на БНТ Виктория Георгиева, която ни потопи в атмосферата на площад "Св. Александър Невски" в столицата.

