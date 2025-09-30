БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св....
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Минути преди церемонията на площад "Св. Александър Невски": Какво да очакваме от студийната програма на БНТ?

Спорт
Студийната ни програма започва в 17:30 часа.

Остават броени минути до началото на студийната програма на БНТ, преди тържествената церемония по посрещането на сребърните медалисти на площад "Св. Александър Невски".

Водещи на студиото са Тереза Мутафчиева и Илиян Енев. В пряко включване в предаването "България 60 минути" двамата разкриха какво ще видят зрителите на БНТ.

Гости ще бъдат либерото Владислав Иванов и Пламен Николов - вратарят, който бе част от националния отбор по футбол, завършил на 4-о място на световното първенство в САЩ през 1994 г.

На място е репортерът на БНТ Виктория Георгиева, която ни потопи в атмосферата на площад "Св. Александър Невски" в столицата.

Вижте още във видеото.

