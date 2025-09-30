БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св....
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

На летище "Васил Левски" присъстваха министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов и заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев.

Ружди
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти от министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, заместник-министъра на младежта и спорта Димитър Георгиев и депутати от "ДПС-Ново начало" на летище "Васил Левски" в София при пристигането си от Индия.

В Делхи той спечели трета поредна и общо шеста световна титла в клас F55 на тласкането на гюле. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

"Много се радвам, че съм отново на българска земя. Последната година беше наистина много успешна за мен. Радвам се, че постигнах такива добри резултати и подобрих световния рекорд. Беше ми мечта да направя такива резултати", заяви Ружди.

Първата световна титла на Ружди Ружди бе спечелена в Доха през 2015 година, а освен това българинът е и европейски шампион в различни класове между 2014-а и 2016-а.

Свързани статии:

Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите
Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите
Световният шампион вярва в способностите си и чувства, че може...
Чете се за: 02:15 мин.
#Ружди Ружди

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
4
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...

Още от: Други спортове

Радостин Тодоров: Руджи Ружди никога не се отказва и не се предава
Радостин Тодоров: Руджи Ружди никога не се отказва и не се предава
Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите
Чете се за: 02:15 мин.
Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив за организацията на европейското първенство през тази година Европейската федерация по гребане благодари на Пловдив за организацията на европейското първенство през тази година
Чете се за: 03:10 мин.
Габриел Вълков: С приемането на новия бюджет се надяваме да има ново увеличение на средствата на министерството с една трета Габриел Вълков: С приемането на новия бюджет се надяваме да има ново увеличение на средствата на министерството с една трета
Чете се за: 01:25 мин.
Димитър Георгиев: Рекордният брой участници е доказателство за мащаба на маратона в София Димитър Георгиев: Рекордният брой участници е доказателство за мащаба на маратона в София
Чете се за: 01:27 мин.
Три медала за България на турнири по таекуондо за кадети Три медала за България на турнири по таекуондо за кадети
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 01:10 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ