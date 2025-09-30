Ружди Ружди: Мотивират ме резултатите

Световният шампион от първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания от Делхи 2025 Ружди Ружди заяви, че му е било мечта да подобри световния рекорд, а самият той се мотивира от добрите резултати.

"Много се радвам, че съм отново тук, на българска земя. Тази година беше наистина успешна за мен. Успях да направя много добър резултат - световен рекорд и то три пъти го подобрих. Исках от много дълго време да постигам такива хубави резултати, това ми беше една от мечтите. Радвам се, че го направих, а сега все се надяваме за още по-хубави резултати", заяви Ружди на летище "Васил Левски" в София.

Атлетът вярва в способностите си и чувства, че може спечели още медали.

"Наистина бях подготвен тази година. По друг начин процедирахме. Никога не сме мислили, че ще направя рекорд, но ние го виждахме на тренировките. Важното беше, че там трябваше да го направя и успяхме, защото станахме много рано сутринта, състезанието беше сутринта. Доволен съм. Сега следва кратка почивка и започвам зимна подготовка. Не знам дали догодина ще имаме състезания, но най-вероятно европейско първенство. Мотивират ме резултатите. Мога още, усещам, че мога още и затова не вярвам, че точно сега трябва да спра", обясни той.

Ружди поздрави и волейболните национали при мъжете, които спечелиха сребърни медали на световното първенство във Филипините.