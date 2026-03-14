БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стурла Холм Лагрейд записа трета поредна победа в Световната купа по биатлон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Владимир Илиев завърши 41-и от 60 участници.

Стурла Холм Лагрейд
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Норвежецът Стурла Холм Лагрейд записа третата си поредна победа в Световната купа по биатлон за мъже, след като бе категорично над всички в преследването на 12.5 км в Отепя, Естония. Българинът Владимир Илиев завърши 41-и от 60 участници в 18-ия от общо 21 кръга през сезона.

Лагрейд водеше на всяка контрола, но авансът му стана огромен на третата стрелба, когато остана единственият биатлонист без грешен патрон. Норвежецът, медалист във всяка дисциплина на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, завърши за 34:41.0 минути за четвъртия си подиум в Световната купа.

Лагрейд, пети в класирането за Световната купа със 749 точки, завърши с 2:33.4 минути пред французина Емилиен Жаклен, а на трето място се класира норвежецът Мартин Улдал. Българинът Владимир Илиев финишира 41-и с 5:37.1 минути и девет грешки в стрелбата.

Лагрейд влезе в най-добрата си форма именно за Милано-Кортина, като преди Олимпийските игри той нямаше подиум. Норвежецът напусна Италия с по две сребърни и две бронзови отличия, а серията продължи и в Световната купа. Той бе втори в индивидуалната дисциплина в Контиолахти, след което записа победи в масов старт, спринт и вече преследване.

Лидер в генералното класиране на Световната купа е французинът Ерик Перо, който днес бе 11-и. Той е с 1058 точки, а негов нов подгласник е шведът Себастиан Самуелсон с 814. Той завърши пети и води със 17 точки на италианеца Томазо Джакомел.

#Световна купа по биатлон 2025/2026 # Стурла Холм Лагрейд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
1
Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част...
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
2
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран,...
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
3
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
4
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
5
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
6
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
2
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
6
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...

Още от: Зимни

Владимир Зографски остана извън финалния кръг на голямата шанца в Осло
Владимир Зографски остана извън финалния кръг на голямата шанца в Осло
Радослав Янков не се класира за финалите във Вал Сен Ком Радослав Янков не се класира за финалите във Вал Сен Ком
Чете се за: 01:15 мин.
Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3 Гледайте пряко от Вал Сен Ком развръзката в паралелния гигантски слалом по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Лиза Витоци спечели преследването в Отепя, Лора Христова завърши 36-а Лиза Витоци спечели преследването в Отепя, Лора Христова завърши 36-а
Чете се за: 01:52 мин.
10 години Vitosha X Lines: Над 50 фрийрайдъри превзеха склоновете на Витоша 10 години Vitosha X Lines: Над 50 фрийрайдъри превзеха склоновете на Витоша
Чете се за: 01:40 мин.
Стела Янчовичина завърши 16-а в слалома на Паралимпийските игри Стела Янчовичина завърши 16-а в слалома на Паралимпийските игри
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
Двама души загинаха, а други четирима са тежко ранени при жестока...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера Един загинал и трима пострадали при катастрофа на пътя Пазарджик – Пещера
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния Разкриха схема за контрабанда на месо от Румъния
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Експлозия нанесе щети на еврейско училище в Амстердам
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Как се отразява кризата с горивата на превозвачите?
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Намаляват парите, които българите от чужбина изпращат на роднините си
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ