Левски отново е господарят във Вечното дерби
Standard and Poor’s повиши перспективата пред...
DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена

Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха българската Bangaranga като фаворит

DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена
Снимка: БГНЕС
Във Виена започна вторият полуфинал на песенния конкурс „Евровизия“, който БНТ 1 излъчва пряко от 22.00 часа. Вторият полуфинал беше открит от българската представителка DARA и песента и Bangaranga.

Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха българската Bangaranga като фаворит.

След гласуване част от участниците ще отпаднат, а 10 държави ще продължат към големия финал в събота.

Франция, Великобритания и домакинът Австрия вече имат сигурно място във финала като част от т.нар. „Голяма петорка“.

Големият финал е на 16 май, събота, от 22.00 ч. по БНТ 1.

DARA беше големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс в света. Още снощи, след генералната репетиция, DARA спечели сърцата на публиката. Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха "Bangaranga" като фаворит тази вечер.

Вотът ще е 50 на 50 – гласове от журито и от зрителите, които наблюдават концертите. Ще може да се гласува чрез СМС, като хората, които са в България, няма да могат да гласуват за българската песен. Българите, които са в чужбина, но ползват български мобилни оператори, също няма да могат да подкрепят DARA.

Това ще може да се случи през мобилното приложение, както и през официалния сайт на „Евровизия“. Именно там ще бъде обединен и вотът на хората, които представляват държави, които не участват в „Евровизия“ за първи път. Този вот ще бъде обединен като отделна държава.

Вижте част от представянето на DARA на сцената на "Евровизия":

