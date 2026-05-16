DARA откри втория полуфинал на „Евровизия“ във Виена

Във Виена започна вторият полуфинал на песенния конкурс „Евровизия“, който БНТ 1 излъчва пряко от 22.00 часа. Вторият полуфинал беше открит от българската представителка DARA и песента и Bangaranga.

Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха българската Bangaranga като фаворит.

След гласуване част от участниците ще отпаднат, а 10 държави ще продължат към големия финал в събота.

Франция, Великобритания и домакинът Австрия вече имат сигурно място във финала като част от т.нар. „Голяма петорка“.

Големият финал е на 16 май, събота, от 22.00 ч. по БНТ 1.

DARA беше големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител за най-големия музикален конкурс в света. Още снощи, след генералната репетиция, DARA спечели сърцата на публиката. Шест платформи на феновете на "Евровизия" определиха "Bangaranga" като фаворит тази вечер.

Вотът ще е 50 на 50 – гласове от журито и от зрителите, които наблюдават концертите. Ще може да се гласува чрез СМС, като хората, които са в България, няма да могат да гласуват за българската песен. Българите, които са в чужбина, но ползват български мобилни оператори, също няма да могат да подкрепят DARA.

Това ще може да се случи през мобилното приложение, както и през официалния сайт на „Евровизия“. Именно там ще бъде обединен и вотът на хората, които представляват държави, които не участват в „Евровизия“ за първи път. Този вот ще бъде обединен като отделна държава.

Вижте част от представянето на DARA на сцената на "Евровизия":







