Тодор Михалев се класира за полуфиналите на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик. Българинът завърши 6-ти в своята квалификационна група, докато другите ни представители отпаднаха.

За Михалев състезанието започна с трудности в плуването и препятствията, но силна фехтовка го изкачи до 6-та позиция преди комбинираната дисциплина от бягане и стрелба.

Въпреки напрежението и леките трудности в една от стрелбите, Тодор се пребори за място в топ-9 и в събута ще стартира в полуфиналите, които може да гледате по БНТ 3 от 10 и от 14 часа.

Преките ни предавания от Пазарджик стартират още утре с 2-та полуфинала при жените от 14:00 и от 17:00 часа българско време.