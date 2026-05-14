Президентът на Международната федерация Роб Стуул с отлична оценка за домакинството на Пазарджик на Световната купа по модерен петобой

Пазарджик е отличен домакин на Световната купа по модерен петобой. Това заяви президентът на Международната федерация Роб Стуул на пресконференция в Община Пазарджик. В надпреварата, в която има рекорден брой участници - 93 жени и 115 мъже от цял свят се провежда в комплекс „Балона“.

На срещата с медиите присъстваха още Шайни Фан, генерален секретар на Международната федерация по модерен петобой, както и Камелия Александрова, генерален секретар на Българската федерация по модерен петобой.

„Искам да поздравя ръководството на Община Пазарджик и Българската федерация по модерен петобой за отличната организация на Световната купа. Г-н Андрей Кузманов е направил истински парк за модерен петобой и всички зрители могат да наблюдават състезанията, без да стават от местата си. Това е наистина уникално и заслужава похвали“, каза Роб Стуул.

От своя страна кметът на Пазарджик Петър Куленски заяви, че градът също е положил сериозни усилия, за да бъдат съоръженията в отлично състояние и местната публика да има възможност да наблюдава елитните състезатели непосредствено до арените.

Президентът на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов благодари за високата оценка от Международната федерация и подчерта, че през последните месеци той и екипът му са направили всичко необходимо, за да осигурят отлични условия за състезателите и те да се чувстват комфортно в Пазарджик.

В момента се провеждат квалификациите при мъжете, полуфиналите са насрочени за петък и събота, а финалите и награждаването ще бъдат в неделя. Стартът при жените е от 10:00 часа, а при мъжете - от 14:00 часа. Входът за зрителите е свободен. БНТ 3 излъчва полуфиналите и финалите на живо.