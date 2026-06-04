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Никола Цолов започна уикенда в Монако с шесто време в тренировката

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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Българският пилот на Кампос Рейсинг остана на малко повече от две десети от най-бързия Габриеле Мини преди петъчната квалификация във Формула 2

никола цолов започна уикенда монако шесто време тренировката
Снимка: БТА
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Никола Цолов даде обещаващ старт на състезателния уикенд във Формула 2 в Монако, след като записа шесто време в единствената свободна тренировка на емблематичната улична писта.

Българският пилот на Кампос Рейсинг завъртя най-добрата си обиколка за 1:22.015 минути, използвайки най-меката смес гуми на Пирели. Така той остана на 0.206 секунди от най-бързото време в сесията.

Начело в подреждането завърши италианецът Габриеле Мини от МП Моторспорт с 1:21.809 минути. Втори, само на две стотни от секундата, се нареди индиецът Къш Майни от АРТ Гран при, а третата позиция зае Алекс Дън от Родин Моторспорт.

Следващото предизвикателство пред пилотите е квалификацията в петък, която традиционно в Монако се провежда в две отделни групи заради спецификата и ограничения капацитет на трасето. Цолов ще бъде част от втората група, чиято сесия започва в 16:34 часа българско време.

Добро представяне в квалификацията ще бъде от ключово значение за българина, тъй като изпреварванията по тесните улици на Княжеството са изключително трудни и стартовата позиция често се оказва решаваща за крайния резултат.

#Формула 2 #Никола Цолов

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