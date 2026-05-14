ЗАПАЗЕНИ

Ученици от Айтос съпреживяха емоцията от участието на DARA на "Евровизия"

Деветокласници замениха традиционния час по английски с урок, посветен на песента "Bangaranga"

Докато DARA се подготвя за сцената на "Евровизия", ученици от Айтос също преживяха емоцията около българското участие. В СУ „Христо Ботев“ деветокласници замениха традиционния час по английски с урок, посветен на песента "Bangaranga", като чрез текста ѝ упражниха своите знания по езика.

Нестандартната идея е на преподавателя Бранимира Николова, според която музиката помага на учениците неусетно да усвояват нови знания и да бъдат по-активни в час.

Бранимира Николова, преподавател в СУ „Христо Ботев“: „Аз смятам, че чрез музиката е абсолютно достъпно да се изучава чужд език. Работихме с лексиката. Във всеки един текст има и граматика, която може да се извлече, можем да разсъждаваме, да говорим.“

Преподавателката разказва, че учениците са се справили отлично със задачите по текста на песента.

Бранимира Николова, преподавател в СУ „Христо Ботев“: „Текстът никак не ги затрудни. Първото упражнение, което беше „слушане с разбиране“ – в текста имаше липсващи думи. Те абсолютно безпроблемно ги написаха, след това успяха да ги преведат.“

Миролюба Рашева, ученик: „Имаше думи, които не разбирам – „бунт“, „бунтуване“, на които не им знам смисъла, но по текста разбирам горе-долу за какво става въпрос. Благодарение на този час наистина разбрахме думите, които не познаваме.“

Освен нови думи и изрази, песента на DARA провокира учениците да търсят и собствен смисъл в посланията ѝ.

Ивона Пенчева, ученик: „За хората, които не могат да бъдат верни сами на себе си. Това им дава шанс и те да се докажат и да се покажат.“

Денис Ферад, ученик: „Разбирам го като бунт, да си свободен, да се отпускаш и да се забавляваш.“

Мария Костова, ученик: „Смятам, че „Bangaranga“ е като нашата вътрешна сила, нашето вътрешно творчество, което има всеки. През цялото време си мислех за енергията на DARA, която тя има, особено на сцената.“

С много творчество и емоция учениците от Айтос изпратиха своята подкрепа към ДАРА, вярвайки, че българската песен ще стигне далеч на сцената на "Евровизия".

#СУ „Христо Ботев“ #„Bangaranga“ #DARA #"Евровизия 2026" #"Евровизия" #Айтос #ученици

