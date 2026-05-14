Канцлерът Мерц призова за реформа на бюджета на ЕС, акцентирайки върху отбраната и конкурентоспособността

Германският канцлер Фридрих Мерц призова днес за цялостна промяна на бюджетната система на Европейския съюз, която според него е остаряла, и подкрепи по-опростен подход, насочен към инвестиции в отбраната и повишаване на европейската конкурентоспособност, предаде Ройтерс.

В реч по време на церемонията по връчването на наградата „Карл Велики“ в германския град Аахен, Мерц очерта нарастващото противопоставяне около бюджета на ЕС за периода 2028-2034 г., при което исканията за увеличаване на разходите за сигурност се сблъскват с необходимостта да бъде запазено финиансирането на традиционни политики като за земеделие и регионално развитие.

През април Европейският парламент, който участва в одобряването на разходните планове заедно с правителствата на държавите членки, гласува за увеличаване на бюджета над нивото, предложено миналата година от Европейската комисия.

Тази година отличието „Карл Велики“ беше присъдено на бившия президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) и бивш премиер на Италия Марио Драги, който през 2024 г. предупреди в свой доклад, че конкурентоспособността на ЕС отслабва. На церемонията присъства и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис, чиято страна понесе тежките последици от дълговата криза в еврозоната, когато Драги като президент на Европейската централна банка даде обещание да направи „всичко необходимо“, за да спаси еврото, припомня Ройтерс.