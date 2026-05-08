Каролина е на крачка от полуфиналите след нов успех над Филаделфия

Каролина Хърикейнс направи още една решителна крачка към класиране за полуфиналите в Източната конференция на НХЛ, след като победи Филаделфия с 4:1 като гост и поведе с 3:0 успеха в серията.

Гостите демонстрираха по-голяма ефективност и контрол в ключовите моменти, като Андрей Свечников и Джордан Стаал се отличиха с по гол и асистенция. Точни за Каролина бяха още Николай Елерс и Джейлън Чатфийлд, а Джордан Мартинук и Шейн Гостисбехер добавиха по две асистенции.

Вратарят Фредерик Андерсен също имаше ключова роля за успеха с 18 спасявания, докато за домакините Тревър Зеграс реализира единственото попадение, изравнявайки за кратко в началото на втория период.

Стражът на Филаделфия Дан Владар се отличи с 26 спасявания, но усилията му не бяха достатъчни, за да предотвратят третата поредна загуба на тима в серията.

Четвъртият мач между двата отбора е отново във Филаделфия в събота, като при нов успех Каролина ще затвори серията и ще продължи напред в плейофите.