Гледайте третия етап от Джиро д'Италия в България по...
Каролина отстрани Филаделфия, Минесота с първи успех срещу Колорадо в плейофите на НХЛ

від БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:15 мин.
Джаксън Блейк вкара втория си гол в мача в продължението и това донесе успеха на Каролина Хърикейнс срещу Филаделфия Флайърс с 3:2, както и общата чиста победа на тима с 4:0 в полуфиналната серия от Източната конференция в НХЛ. Тимът ще чака във финала на конференцията победителя от двубоя между Бъфало и Монреал. Блейк добави и асистенция, Лоуган Станкоувън също вкара, Тейлър Хол записа три асистенции, а Фредерик Андерсен направи 15 спасявания за Каролина, който стана първият отбор след Едмънтън Ойлърс през 1985 година, който започва плейофната си серия с 8:0 победи. Тайсън Фьорстър и Алекс Бъмп вкараха за Филаделфия, вратарят Владар отрази 37 удара.

Кирил Капризов и Брок Фейбър завършиха с по гол и две асистенции за победата на Минесота Уайлд над Колорадо Аваланш с 5:1. Таки тимът намали пасива си в серията з Западната конференция на 1:2. Куйн Хюз добави попадение и асистенция за победителите, Райън Хартман и Мат Болди също се разписаха. Нейтън Маккинън реализира единствения гол на Колорадо, който загуби за първи път в плейофите. Вратарят на Колорадо Скот Уеджууд допусна три гола от 12 шута, преди да бъде сменен през втората третина. Макензи Блакууд за първи път игра по време на плейофите и успя да спаси 12 удара от общо 13 към вратата му. Четвъртият мач между двата тима е в понеделник вечер в Минесота.

Полуфинални плейофи в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ):

Източна конференция:

Филаделфия - Каролина 2:3 след продължение
* Каролина спечели серията с 4:0 успеха.

Западна конференция:

Минесота - Колорадо 5:1
* Колорадо води с 2:1 победи в серията.

