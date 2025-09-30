Тодор Алексиев: Волейболните национали са способни да постигнат доста повече

Бронзовият медалист от европейското първенство по волейбол в Турция през 2009 година Тодор Алексиев вярва, че националите по волейбол са способни са да постигнат още големи резултати.

Според него българските волейболисти ще радват своите фенове още дълги години.

"Момчетата не могат да изпитат това, което им се е случило, но след няколко дни ще осъзнаят. Ще се радвам да ги гледам в продължение на дълги години. Способни са да постигнат доста повече", сподели той в интервю за БНТ.

Бившият национален състезател отличи колектива на отбора.

"Винаги е важно да постигнат страхотен колектив. Извън игрището са страхотен колектив, а на игрището винаги сме били колектив. Това им помага доста в трудните моменти, а те имаха доста. Те трябва да се върнат по-силни догодина. Момчетата показаха, че го заслужават. Всичко е възможно и е в техните ръце. Видях през какво минаха и са способни на олимпийска титла. Ще съм горд, ако поне повторят успехите ни", допълни той.

