БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 06:00 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Алексиев: Волейболните национали са способни да постигнат доста повече

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Запази

Бившият национален състезател е обнадежден за възможностите на отбора.

Тодор Алексиев: Волейболните национали са способни да постигнат доста повече
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бронзовият медалист от европейското първенство по волейбол в Турция през 2009 година Тодор Алексиев вярва, че националите по волейбол са способни са да постигнат още големи резултати.

Според него българските волейболисти ще радват своите фенове още дълги години.

"Момчетата не могат да изпитат това, което им се е случило, но след няколко дни ще осъзнаят. Ще се радвам да ги гледам в продължение на дълги години. Способни са да постигнат доста повече", сподели той в интервю за БНТ.

Бившият национален състезател отличи колектива на отбора.

"Винаги е важно да постигнат страхотен колектив. Извън игрището са страхотен колектив, а на игрището винаги сме били колектив. Това им помага доста в трудните моменти, а те имаха доста. Те трябва да се върнат по-силни догодина. Момчетата показаха, че го заслужават. Всичко е възможно и е в техните ръце. Видях през какво минаха и са способни на олимпийска титла. Ще съм горд, ако поне повторят успехите ни", допълни той.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Български национален отбор по волейбол за мъже #Тодор Алексиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
1
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
2
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
3
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
4
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
5
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
6
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
4
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
5
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
6
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...

Още от: Видео

Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Любо Ганев: Ще се старая всяка година да имаме международно събитие, за да могат хората да виждат техните идоли
Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал
Чете се за: 01:12 мин.
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО) Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Чете се за: 01:10 мин.
Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът Венислав Антов: Най-голямото оръжие на отбора е колективът
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Николов: Да видиш толкова много хора е невероятно Александър Николов: Да видиш толкова много хора е невероятно
Чете се за: 01:12 мин.
Илия Петков: Няма напрежение, има само гордост Илия Петков: Няма напрежение, има само гордост
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
Чете се за: 01:10 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите Бюджет 2026: Фискалният съвет поиска свиване на разходите
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Над половината лекари у нас са били жертва на вербална агресия
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Хамас има няколко дни да отговори на плана на САЩ за Газа
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Доналд Тръмп пред военни във Вирджиния: Искам страната да получи...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ