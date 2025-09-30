Илия Петков: Няма напрежение, има само гордост

От посрещането, от летището до целия апарат, до всичко на сцената, което видяхте, уникално, уникално. Просто нямам думи. Това каза националът Илия Петков пред журналистите след тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски".

Световните вицешампиони се прибраха в България, след като спечелиха сребърните медали от Мондиала във Филипините.

"Ние сме най-младият отбор, нашето израстване може само да ни помага да играем без напрежение. Догодина пак имаме домакинство, ще играем пак пред родна публика, така че напрежение няма, има само гордост", заяви Петков.

