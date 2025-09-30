Георги Татаров: Такава емоция никога не съм изпитвал

Волейболният национал Георги Татаров определено е развълнуван и впечатлен от посрещането, което българските фенове направиха на националния отбор.

Сребърният медалист трудно осъзнава влиянието, което успеха на тима има на българския народ.

"Особено сега след всичко, което се случи в следните един-два часа, наистина невероятно, такава емоция, която, може би, никога не съм изпитвал. Невероятно. Радвам се, че успяхме да зарадваме толкова много хора, да обединим цял народ. Наистина невероятно чувство", сподели той.

Според него децата трябва да спортуват и да водят активен начин на живот.

"Надявам се колкото се може повече деца да влизат в залите, не само в залите, а в стадионите, където и да спортуват, да се движат, да са далеч от лошите неща така, които могат да ги сполетят в подрастващите години да се движат повече", апелира волейболистът.

Вижте цялото интервю във видеото.