Докладът на Сметната палата отчита ръст от 60% наложени глоби през тази година

През миналата година Сметната палата е изпратила на Прокуратурата 7 одитни доклада със съмнения за извършени престъпления в Министерството на културата, Националния компенсационен жилищен фонд и в общините Благоевград, Монтана, Козлодуй, Радомир и Костенец. Доклади със сигнали са изпратени и до АДФИ, Министерския съвет, общински съвети и НАП.

Общо 124 страници е отчетът и съдържа 370 одита, в четири раздела и обхваща над 400 субекта.

Рекорден ръст от над 60% актове за административно-наказателни производства за 350 хил. лв. отчитат от Сметната палата.

"По-скоро тук може да се каже, че става въпрос за нарушения, основно по Закона за обществените поръчки. Имаме известен ръст и по изборния кодекс, но там е разбираемо, тъй като имаше доста сериозно количество избори", каза Димитър Главчев, председател на Сметната палата.

Дейността на одитния орган е довела до коригиране на счетоводни грешки за 4,1 милиарда лева във финансовите отчети на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини. Така са отстранени 90 на сто от всички установени неправилни отчитания.

"Тук става въпрос по-скоро за грешки, които са свързани с недостатъчен административен капацитет. В по-малките общини хората, които се занимават с отчетността, нямат толкова висока квалификация, за да отговарят на стандартите, които ние проверяваме", коментира Димитър Главчев.

И обясни, че откритите грешки не водят автоматично до санкции.

"Одиторите не са онези ревизори, които са по книгите, от които всички треперят, ако дойде някой от тях. Напротив, те са по-скоро хора, които в процеса на одита могат да извършват корекциите съвместно с представителите на одитирания обект", заяви Главчев.

С 15% се увеличават и изпълнените препоръки, направени от Сметната палата.

"Това е един обективен критерий, който показва подобряване на отчетността като цяло. Което показва, че одитираните обекти се съобразяват с констатациите на одиторите и те не правят възражения, а правят това, което им е препоръчано и по този начин се подобрява отчетността в крайна сметка", каза Димитър Главчев.

Предстои Народното събрание да разгледа и обсъди годишния доклад на Сметната палата.







