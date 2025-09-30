БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Измами с имоти "на зелено" разследва Софийската районна прокуратура

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
В акцията участват НАП, ДАНС и КЗП

Досъдебно производство за имотни измами започна Софийската районна прокуратура. Свързани дружества сключвали предварителни договори за жилища "на зелено", но впоследствие ги разваляли едностранно, при което клиентите им претърпели сериозни имуществени щети, сочат разследващите.

Софийската районна прокуратура образува досъдебно производство за това, че в периода 2021-2024 г. с цел имотна облага множество хора са били заблудени да сключват предварителни договори за жилища, които никога не стават тяхна собственост. Това обаче е довело до причиняване на имуществена вреда в особено големи размери, посочват от прокуратурата.

"По един доста рискован начин подриват стопанската сигурност и гаранциите на гражданите, че като закупят един апартамент с предварителен договор, той ще им бъде престиран съобразно договора", обясни Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура.

"Работим по незабваното установяване на пострадали лица, съответно провеждане процесуално-следствени действия, разпити, възлагане на оперативно-издирвателни мероприятия, в хода на които следва да изясним профила на дружествата, които са в сигнала посочени, свързани лица с тях", каза Делян Динев - началник на сектор "Индустрия" към Икономическа полиция на СДМВР.

Възложено е приходната агенция да направи ревизия на пет дружества и няколко физически лица, Комисията за защита на потребителите трябва да установи има ли неравноправни клаузи, Държавната агенция за национален строителен контрол да провери строителните книжа и етапа, до който е завършен строежът по документи, а ДАНС трябва да установи дали има нарушения по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

В сектора на недвижимите имоти посочват, че подобен случай е изключение. Рискове има, когато се купува "на зелено", но при определени условия може да се предпазят от повечето, обясняват експерти. Сред тях са: изполване на услугите на посредник с опит, който да проучи строителя и да провери документацията.

"Съветваме клиентите при всяка възможност да прехвърлят право на строеж или собствеността на имота възможно най-рано в хода на строителството и също така да плащат съгласно етапите на строителство - да задържат колкото се може по-голяма сума за плащане към края на периода и при прехвърляне на собствеността", коментира Антон Андонов, изпълнителен директор на агенция за недвижими имоти.

Все още се изясняват колко са засегнатите клиенти и сумите, с които са ощетени, затова от Столичната дирекция на МВР призоват потърпевшите да сигнализират.

