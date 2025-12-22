БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, мъж и жена загинаха
Чете се за: 00:42 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, мъж и жена загинаха

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази
тежка катастрофа центъра варна
Слушай новината

Двама пешеходци загинаха при тежка катастрофа в централната част на Варна, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Загинали са мъж и жена.

По информация на полицията водачът на лекия автомобил, предизвикал инцидента, е откаран в болница и е без сериозни видими наранявания.

Трафикът в района е силно затруднен.

#централна част #тежка катастрофа #загинали #Варна

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
3
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
4
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
5
Еврото на клавиатурата - как да го изпишем?
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят доходите си у нас
6
За прехрана на семействата си: Работници от 65 държави печелят...

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Регионални

Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста
Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората Медиците от Центъра по хематология в Пловдив с призив към хората
Чете се за: 02:47 мин.
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва? Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва?
Чете се за: 01:27 мин.
Липса на екипировка е довела до смъртния инцидент в Пирин Липса на екипировка е довела до смъртния инцидент в Пирин
Чете се за: 03:00 мин.
Отново високо замърсяване на въздуха в София Отново високо замърсяване на въздуха в София
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Шофьор помете хора на тротоар във Варна, мъж и жена загинаха
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, мъж и жена загинаха
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция" Засилен интерес: 2600 кандидати са се явили на конкурс за 400 места в "Гранична полиция"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите "Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:22 мин.
Борба
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ