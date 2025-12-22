Нов телескоп в обсерваторията в “Рожен” - за какво ще се използва?

Националната астрономическа обсерватория в Рожен разполага с нов модерен телескоп за дистанционни наблюдения, който значително разширява възможностите на българската астрономия. Съоръжението е монтирано преди броени седмици и в момента преминава през тестове и калибрации, като същинската му научна работа ще започне през пролетта.

„Това е нашият най-нов телескоп, с който се гордеем. Той е с диаметър на огледалото 80 сантиметра и е изцяло направен по нови технологии“, заяви за „Денят започва“ Милен Минев, ръководител “наблюдения” в НАО-Рожен.

По думите му зрителите на БНТ са първите, които виждат новото съоръжение.

Новият телескоп заменя старо оборудване на повече от 40 години и ще позволи значително по-прецизни наблюдения.

„Работата с него ще бъде много по-ефективна и ще можем да наблюдаваме много по-слаби обекти“, обясни астрономът.

Съоръжението е изцяло компютъризирано и може да се управлява дистанционно.

„Това е огромен бонус, особено когато имаме един или два метра сняг. Можем да работим от закрито и топло място“, допълни Минев.

