БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки...
Чете се за: 00:35 мин.
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Назначиха съдия Антон Урумов, който ще разследва главния прокурор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Запази
Назначиха съдия Антон Урумов, който ще разследва главния прокурор
Снимка: Архив/
Слушай новината

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл.30, ал.5, т.21 от Закона за съдебната власт, Антон Урумов – съдия в Софийски градски съд, определен по реда на чл.112, ал.6 от ЗСВ, на длъжност "прокурор" във Върховна касационна прокуратура, който да изпълнява функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор, считано от датата на встъпване в длъжност, съобщиха от Съвета.

Решението на Прокурорската колегия може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

#Антон Урумов #ад хок прокурор

Последвайте ни

ТОП 24

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
2
Пипни, разгледай и наклони: Как да разпознаем фалшивите евробанкноти?
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
3
Марица с убедителен триумф в турнира за Купата на България по волейбол
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
4
Остава в ареста 29-годишният педофил - пред съда каза, че съжалява
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен и с президентската институция
5
Румен Радев: „Движение Трети март“ няма нищо общо с мен...
НА ЖИВО: Втори манш на слалома в Алта Бадия
6
НА ЖИВО: Втори манш на слалома в Алта Бадия

Най-четени

ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
1
ДПС съобщи колко получава НСО за охраната на Пеевски
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
2
Депутатите приеха окончателно промени в Семейния кодекс
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
3
Пешеходец загина при тежък инцидент на АМ "Тракия"
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи по радиото
4
Внимание - радиоактивност: Задържан е варненец за фалшиви заплахи...
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев и Николай Стефанов определи съдът
5
Общо 350 000 лева парична гаранция за свободата на Йордан Кателиев...
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино несъществуващи коли срещу аванс
6
ГДБОП с предупреждение за нов вид измама - продават евтино...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о ОУ
Прокуратурата обжалва мярката за неотклонение на бившия директор на 138-о ОУ
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на Централните софийски гробища, остава в ареста
Чете се за: 00:45 мин.
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Чете се за: 00:35 мин.
Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни? Ще останат ли в ареста Габриела и Красимир за убийства на животни?
Чете се за: 02:22 мин.
КС образува дело за референдум за еврото КС образува дело за референдум за еврото
Чете се за: 00:52 мин.
Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците Астрономическата зима започна: Какво време ни очаква по празниците
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на жизнения стандарт у нас според над 60% от българите
"Мяра": Липсата на нов бюджет ще се отрази реално на...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни Остават в ареста Габриела и Красимир, обвинени за жестоки убийства на животни
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване" Опасното вещество GBL все по-често се използва по метода на "спайкване"
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна Взрив уби руски генерал, докато във Флорида текат преговори за Украйна
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Цените на храните: Потребителската кошница остава на същото ниво
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Нивата на замърсяване на въздуха в София спадат
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мъжът, обвинен за унищожаването на 215 надгробни плочи на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Стотици се сбогуваха с Боян Радев
Чете се за: 02:22 мин.
Борба
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ