БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: България срещу шампиона Италия за златото на...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Днес от 13:30 часа БНТ1 съвместно с Maкс Спорт 2 ще излъчат финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и Mакс Спорт

Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, счупени са стъклата на два вагона

релси - влак - БДЖ
Снимка: БТА
Слушай новината

Бърз влак в направление Варна - София пътува със закъснение поради паднало дърво, съобщиха от пресцентъра на Българските държавни железници. При движение на бърз влак №2616 по направлението Варна - София, в междугарието Стражица - Джулюница, на около 20 метра от спирка Кесерово, върху композицията пада изсъхнало дърво, допълниха от пресцентъра.

Вследствие на инцидента са нанесени щети по локомотива, повреден е токоснемател, счупени са пет стъкла на първия вагон и шест стъкла на втория вагон от дясната страна по посока на движението.

БДЖ съобщи, че във влака са пътували 80 пътници, има леко пострадала пътничка, която е прегледана от екип на Спешна медицинска помощ, който е изчакал композицията на гара Горна Оряховица. След извършения медицински преглед пострадалата е продължила пътуването си.

Направена е своевременна организация и пътниците от засегнатите вагони са настанени в изправни вагони на гара Горна Оряховица, след което влакът е продължил по маршрута със закъснение от 23 минути, допълниха от БДЖ.

#закъснение на влак #паднало дърво #БДЖ

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
1
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
И трета българка е задържана в Русия
2
И трета българка е задържана в Русия
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
3
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
4
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
6
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Регионални

Тир гори на АМ "Тракия"
Тир гори на АМ "Тракия"
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
Чете се за: 01:30 мин.
4% ръст на туристите през летния сезон 4% ръст на туристите през летния сезон
Чете се за: 03:20 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт
Чете се за: 01:40 мин.
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: България срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол (студио)
НА ЖИВО: България срещу шампиона Италия за златото на световното...
Чете се за: 03:50 мин.
Национални отбори
Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно Владимир Николов: Тези деца станаха мъже на това световно
Чете се за: 03:07 мин.
Национални отбори
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Молдова избира - Европа или Русия? Молдова избира - Европа или Русия?
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Масови протести в Портланд, Тръмп изпрати военни
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започват профилактични кардиологични прегледи в "Пирогов"
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ