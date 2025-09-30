"Референдум": Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от ВиК

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
72% от запитаните посочват остарялата водопроводна мрежа като причина за водната криза

отпускат 800 млн лева борба водната криза седем града
Според 73% от българите основната причина за безводието е лошо управление от страна на ВиК дружеството. Това показва проучване на "Галъп Болкан" за предаването "Референдум".

72% от запитаните посочват остарялата водопроводна мрежа като причина за водната криза. 64% от анкетираните смятат, че проблемът се дължи на климатичните промени. За 53% кризата е в резултат на липса на контрол от институциите, а 45% посочват кражбата на вода като основен фактор.

В проучването се задава и въпросът "Какви са вариантите за справяне с безводието". 75% от анкетираните посочват като решение смяна на ВиК мрежата в страна. 61 на сто смятат, че кризата ще бъде решена с нова организация на водната мрежа. За 57% проблемът ще бъде решен с проучване за нови сондажи. 42% от българите са на мнение, че е нужно да бъдат построени повече манастири.

Проф. инж. Ганчо Димитров, предс. на НС на "Български ВиК холдинг", обясни каква е причината за недостига на вода в Плевен.

"Плевен е един град, който се водоснабдява от "Черни осъм". При засушаване се получава недостиг на вода, който се компенсира с 3 помпени станции. Тези помпени станции трябва да имат достатъчно водно ниво, тъй като това са плитки кладенци и когато има засушаване това ниво спада и работят по-малък брой помпи", каза проф. инж. Ганчо Димитров.

Той допълни, че има напредък от мерките, които са предприети.

"Сега има един хубав напредък, който е направен. Канал от "Дъбнишка бара" с дължина от 5 км беше почистен с усилията на всички - военното поделение, затворниците, общината, ВиК. Това е мярка, която даде допълнително водно количество от 120 л на секунда, което позволи този режим да бъде смекчен. Работи се по много други решения и в бъдеще очакваме следващото лято Плевен да не е на режим", заяви проф. инж. Ганчо Димитров.

Доц. инж. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет на УАСГ, обясни, че воден ресурс в страната има.

"Вода за държавата като цяло има. Този ресурс, който имаме, е разпределен неравнмерно във времето. Проблемите в сектора не се решават бързо. Трябвало е да се работи в миналите години", коментира доц. инж. Петър Филков.

Инж. Добромир Симидчиев, бивш зам.-министър на регионалното развитие, заяви, че е можело да бъдат предприети мерки навреме, за да не се стига до криза.

"Водният сектор може лесно да те подведе. Всичко, което правиш там, дава резултат след много време. Съответно всичко, което не правиш, дава резултат след много време. Може дълги години да не правим нещо и да мислим, че то ще ни се размине, защото все някак се оправяме. Човек трябва да предприеме действия преди да е дошла кризата, могло е нещо да се направи. Но хората, които е трябвало да го направят, са имали други приоритети, подценили са ситуацията, смятали са, че няма да стане. Но животът показва, че няма да се размине. Трябва да се действа дългосрочно – с хоризонт между 5 и 10 години напред".

Според Силвия Георгиева, изп. директор на НСОРБ, кризата не се решава само с финансов ресурс.

"Проектите на Плевен вече са преразгледани. В града ще има голям обем инвестиционен ресурс за разрешаване на водната криза. Решенията са общи между държавата и общините. Трябва да подчертая, че през последните 2 години общините за първи път имат достъп до голям инвестиционен ресурс не само за ВиК проекти, а за всякаква инфраструктура. Инвестиционният ресурс за Плевен е осигурен, но не само наличието на финансов ресурс е необходим, за да се реши тази трудна задача. Нужни са професионални усилия за правилно менажиране на ресурс, хора, строителни компании, на сложни екологиочни процедури".

Инж. Иван Иванов, предс. на Българската асоциация по водите, заяви, че един от основните дефекти на системата е липсата на комуникация между общините и ВиК операторите.

"Този проблем в Плевен показва доста дефекти в цялата система. Един от основните дефекти е липсата на добра комуникация между ВиК операторите и общините. Като цяло в България нямаме достатъчно добра култура на проактивно решаване на проблемите. Ние чакаме да стане проблемът и тогава взимаме важните решения. Общините не кандидатсват за ВиК проекти, защото системата не е така направена, че да ги приканва да го правят. Трябва да се намери една координация между цялата система, за да може да функционира правилно".

Социолозите от "Галъп Болкан" проучват и мнението на хората за това дали спортните успехи обединяват българите повече от политиката и другите сфери. 93% са категорични, че отговорът е "да". Едва 2% посочват отговор "не".

