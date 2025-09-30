Ролан Гарос ще използва съдии на линиите и през 2026 г.

Вторият турнир от Големия шлем - Ролан Гарос, ще продължи да използва съдии по линиите и през 2026 година. Това съобщи Френската тенис федерация.

В останалите три турнира от Шлема - Australian Open, US Open, както и на Уимбълдън, от години се използват автоматизирани електронни системи, но във Френската тенис федерация смятат, че няма нужда от такава промяна, тъй като техните съдии са показали "висок стандарт при рефериране".

"И за следващия Ролан Гарос Френската тенис федерация ще продължи да подкрепя френските съдии, които са признати по целия свят и които носят пълна удовлетвореност на организаторите с решенията си", заявиха от централата.

През тази година общо 404 съдии отговаряха за мачовете от Ролан Гарос, като от тях 284 бяха французи.