Испания обяви мерки срещу Израел

Испания ще увеличи натиска върху Израел, като забрани на кораби и самолети, превозващи оръжия, пътуващи към Израел, да акостират в испански пристанища или да влизат в испанското въздушно пространство. Това заяви премиерът Педро Санчес.

Испания също така ще увеличи помощта за Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и работа за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA). Освен това ще наложи ембарго върху стоки, произведени в израелски селища в окупираните палестински територии, каза още Санчес.

„Надяваме се, че мерките ще послужат за допълнителен натиск върху премиера Нетаняху и неговото правителство, за да облекчат част от страданията, които палестинското население изпитва“, каза Санчес в публично обръщение, излъчено по телевизията.

Испания също така ще забрани на всеки, който е участвал пряко в това, което Санчес определи като „геноцид“, да влиза в страната.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви в изявление в понеделник, че Санчес се опитва да отклони общественото внимание от своите вътрешни корупционни скандали и квалифицира мерките си като „антисемитски“.