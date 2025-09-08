БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Испания обяви мерки срещу Израел

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Запази
испания обяви мерки израел
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Испания ще увеличи натиска върху Израел, като забрани на кораби и самолети, превозващи оръжия, пътуващи към Израел, да акостират в испански пристанища или да влизат в испанското въздушно пространство. Това заяви премиерът Педро Санчес.

Испания също така ще увеличи помощта за Палестинската власт и Агенцията на ООН за подпомагане и работа за палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA). Освен това ще наложи ембарго върху стоки, произведени в израелски селища в окупираните палестински територии, каза още Санчес.

„Надяваме се, че мерките ще послужат за допълнителен натиск върху премиера Нетаняху и неговото правителство, за да облекчат част от страданията, които палестинското население изпитва“, каза Санчес в публично обръщение, излъчено по телевизията.

Испания също така ще забрани на всеки, който е участвал пряко в това, което Санчес определи като „геноцид“, да влиза в страната.

Израелският външен министър Гидеон Саар заяви в изявление в понеделник, че Санчес се опитва да отклони общественото внимание от своите вътрешни корупционни скандали и квалифицира мерките си като „антисемитски“.

#Испания #натиск #Педро Санчес #Израел

Последвайте ни

ТОП 24

България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
1
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
2
"Преродена" - бенефис на Боряна Калейн (ВИДЕО)
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
3
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви...
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
4
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500...
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ отговор"
5
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес
6
Третото за годината лунно затъмнение наблюдаваме днес

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
4
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
5
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации
6
България остана твърде далече и срещу Грузия в световните квалификации

Още от: Европа

В Норвегия се провеждат парламентарни избори
В Норвегия се провеждат парламентарни избори
От лондонското метро предупредиха пътниците да проверяват за движението на влаковете От лондонското метро предупредиха пътниците да проверяват за движението на влаковете
Чете се за: 01:15 мин.
Нови дипломатически совалки за Украйна Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 02:47 мин.
Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие
Чете се за: 01:30 мин.
Започна 5-дневна стачка на метрото в Лондон Започна 5-дневна стачка на метрото в Лондон
Чете се за: 00:32 мин.
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко ранени Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко ранени
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Кола се вряза в жилищен вход в Асеновград тази нощ (СНИМКИ)
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите Засилен контрол по пътищата в страната, спират камионите по магистралите
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Терористична атака с жертви в Йерусалим Терористична атака с жертви в Йерусалим
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце Александър Василев: Българският тенис е в добри ръце
Чете се за: 03:12 мин.
Спорт
Премиерът Росен Желязков пристигна на официална визита в Черна гора...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Цените на храните: За втора седмица потребителската кошница остава...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Нови дипломатически совалки за Украйна
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Започна 13-ото издание на "Алея на книгата" в София
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ