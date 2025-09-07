Земетресение със сила 4,9 разтърси Северозападна Турция, няма данни за пострадали

Земетресение с магнитуд 4,9 разтърси днес окръг Балъкесир в Северозападна Турция, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), цитирана от Анадолската агенция. Няма информация за нанесени щети и жертви.

Трусът, регистриран в 12:35 часа в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, е бил на дълбочина 7,72 км.

Миналия месец в Съндъргъ трус с магнитуд 6,1 доведе до срутване на сгради и причини смъртта на един човек, който остана затрупан под развалините, а друг почина, след като върху него се срути част от джамия, която беше пострадала.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи в социалните мрежи, че АФАД и други екипи за спешна помощ извършват проверка на място след земетресението.