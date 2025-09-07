БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 04:15 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Петима загинаха след сблъсък на лодка с мигранти и кораб на бреговата охрана край Западна Турция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
По света
петима загинаха сблъсък лодка мигранти кораб бреговата охрана западна турция
Снимка: илюстративна
Петима души загинаха, а един човек е сериозно ранен, след като лодка, превозваща нелегални мигранти, се сблъска днес с кораб на турската брегова охрана във водите край окръг Балъкесир, Западна Турция, съобщи Анадолската агенция.

Според изявление на валийството на Балъкесир високоскоростна лодка, превозваща 34 мигранти и един трафикант на мигранти, е ударила кораба на бреговата охрана край брега на Бадавут в област Айвалък.

При операцията за издирване и спасяване в района е установено, че петима от нелегалните мигранти са паднали в морето и са загинали, а един е изпратен в болница със сериозни наранявания.

Издирва се още един човек.

Прокуратурата на Айвалък започна разследване на инцидента.

Егейско море е транзитен маршрут за мигранти, които се опитват да преминат от Северна Африка и Близкия изток в Европа.

#кораб на бреговата охрана #Западна Турция #инцидент #мигранти

