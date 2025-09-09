БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг

Ново обвинение ще бъде повдигнато на 18-годишния Никола Бургазлиев - за умишлено престъпление

повдигат тежко обвинение причинилия катастрофата атв слънчев бряг
Шофьорът на АТВ-то, премазал петима в Слънчев бряг, с ново обвинение, грозят го от 13 до 20 г. затвор или до живот. Това стана ясно от съвместен брифинг на следствието и прокуратурата в Бургас.

"Ново обвинение е повдигнато на Бургазлиев - за престъпление, извършено умишлено при условията за евентуален умисъл, причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно такова. Деянието е извършено под въздействието на наркотици, квалификацията включва особено тежък случай", посочи Георги Чинев, ръководител на Окръжна прокуратура Бургас.

По това обвинение, ако бъде признат за виновен, Никола Бургазлиев може да получи от 13 до 20 години зад решетките или доживотен затвор.

Извършени са два огледа на АТВ-то - в Бургас и в София.

Георги Чинев отрече да е имало бюрократични пречки при предаването на тялото на убитата 35-годишна Христина на нейните близки.

"Бих искал да разсея спекулациите, които се появиха в медйното пространство , че близките на пострадалата, визирам Христина, са срещнали бюрократични пречки във връзка с получаването на тялото. Мисля, че те самите опровергаха тази информация."

