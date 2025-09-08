Френският премиер Франсоа Байру се изправя пред вот на доверие в Националното събрание. Очаква се той да доведе до оставката му след като крайнодесните, крайнолевите и социалистите вече заявиха, че няма да го подкрепят.

Премиерът центрист поиска вота в края на август заради силно оспорвания проектобюджет за 2026 г., който предвижда тежки икономически рестрикции. Бюджетния дефицит на Франция достигна 5,8% от БВП през 2024 г. - почти двойно над официалния лимит на ЕС от 3 на сто.

Достатъчно е пълно мнозинство от гласувалите депутати, за да се стигне до оставка на кабинета. Байру ще бъде четвъртият напуснал премиер за последните 20 месеца. Това ще вкара Франция в нова политическа криза и ще увеличи натиска върху президента Еманюел Макрон.