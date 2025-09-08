БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:25 мин.
Запази
Битката с огъня в Национален парк "Рила" продължава 12-и ден
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Дванадесети ден продължава гасенето на пожара в Национален парк "Рила". От рано сутринта на терен работят близо 60 огнеборци за локализирането на пламъците.

Вчера усилията на пожарникари, горски служители и доброволци дадоха резултат и засега пожарът е спрян от западния фронт. Булдозери и днес ще продължат да правят просеки за ограничаването на огъня.

#гасене на пожар #пожар в Рила #Национален парк "Рила"

Водещи новини

Празнуваме Рождество Богородично
Празнуваме Рождество Богородично
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ Милиони за "постигнати резултати": БНТ научи какви заплати и премии взимат шефовете в АПИ
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост Шофьор "летял" с 222 км/ч. край Ихтиман: Над 1500 нарушения в първите 12 часа на контрола за средна скорост
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Автобус се преобърна на магистрала до Барселона, четирима са тежко...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
След руския удар в сърцето на Киев: Украйна готви "подходящ...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Технологични гиганти на вечеря в Белия дом, отсъстваше само Мъск...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Какво разкрива некрополът за живота в славната Хераклея Синтика?
Чете се за: 19:52 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ