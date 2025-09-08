Премиерът Росен Желязков на официална визита в Черна гора

Министър-председателят Росен Желязков ще бъде на двудневно официално посещение в Черна гора. Премиерът ще проведе срещи с министър-председателя на Черна гора Милойко Спаич, както и с президента Яков Милатович.

Предвидено е днес да бъдат подписани документи за сътрудничество между България и Черна гора. Премиерът Желязков и колегата му Спаич ще подпишат споразумение за научно и технологично сътрудничество.

По повод празника на Съединението, който беше отбелязан в събота, Росен Желязков ще открие бюст-паметник на Княз Александър Първи Батенберг във Факултета по политически науки на Университета на Черна гора. Заедно с премиера в Черна гора ще бъдат и министрите на транспорта, на туризма и на здравеопазването.