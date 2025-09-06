БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Регионалният министър откри български павилион на международно изложение в Солун

„С Гърция ни свързва не само съседството, но и партньорството в редица сфери. Тези взаимоотношения са още по-важни, предвид едно от най-значимите събития, което предстои за страната ни – въвеждането на еврото“. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на откриването на българския павилион по време на 89-то Международно изложение в Солун, съобщават от пресцентъра на министерството.

„Еврото изисква внимание не само към възможностите, които предоставя, но и към притесненията на нашите съграждани“, каза регионалният министър.

По думите му е важно да знаем опита на страните, въвели еврото, сред които е Гърция, и че форумът в Солун дава изключителни възможности за изследване на опита именно по тази тема.

„Вярвам, че страните ни могат да бъдат движеща сила Балканите да станат най-доброто място за живот, а и за инвестиции“, каза още министър Иванов.

Той посрещна гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, който избра да посети българския павилион.

По-късно регионалният министър проведе двустранна среща с министъра на развитието на Република Гърция Панайотис Теодорикакос, в която двамата очертаха възможностите за по-тясно сътрудничество. Двамата министри бяха категорични, че въвеждането на еврото в България ще подобри инвестиционния климат и ще улесни икономическите отношения. Акцент в разговора бяха развитието на индустриални зони в двете страни и усвояването на европейски средства, включително чрез трансгранично сътрудничество, където България и Гърция имат дълбоки традиции.

