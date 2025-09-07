18 пострадали и големи щети след пожар в завод за захарни изделия в Северна Македония

Общо 18 души са пострадали при пожар в предприятие за захарни изделия в град Виница в източната част на Северна Македония.

Огънят е избухнал вчера в 18:40 часа местно време в складове и производствени цехове на завода "Макпрогрес". Унищожил е три цеха и е нанесъл големи материални щети.

Част от пострадалите са настанени в болницата в Кочани, а други са изпратени за лечение в Скопие. Всички са в стабилно състояние, каза днес Оливера Цимбалевик, началник на отделението по анестезиология и реанимация в болницата в Кочани. Тя допълни, че някои от пострадалите, след оказана лекарска помощ, снощи са напуснали болницата. Цимбалевик не уточни колко от пострадалите са пожарникари и колко са служители на завода.

В гасенето на пожара, освен огнеборци от Виница, се включиха техни колеги от противопожарните служби от няколко съседни общини. Огнената стихия беше овладяна напълно късно снощи. Няколко пожарникари са получили изгаряния по стъпалата, след като са се заклещили в смола от разтопена захар в един от цеховете. Когато огнеборците се опитали да извадят краката си, ботушите им се заклещили в разтопената захар и те стъпили върху разтопената смес.