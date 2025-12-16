Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия

Джаред Къшнър - зетят на американския президент Доналд Тръмп се отказа от оспорван проект за изграждане на луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО бивш генерален щаб на югославската армия в Белград. През ноември демонстранти се обявиха против проекта.

Въздушната кампания от 1999 г. срещу режима на Милошевич за прекратяване на войната в Косово остава чувствителна тема в Сърбия. Президентът Вучич обсъди "ловът на вещици" и загубата на инвестиция от 750 милиора евро.

Тази седмица прокуратурата повдигна обвинения срещу министъра на културата и още три длъжностни лица за злоупотреба с власт и фалшифициране на документи, позволили сградата да загуби защитения си статут. Миналата година компанията на Джаред Къшнър подписа договор със сръбското правителство за наем - за 99 години за преустройване на комплекса.