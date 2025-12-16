БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 08:07 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия

Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Къшнър се отказа да гради луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО щаб на югославската армия
Джаред Къшнър - зетят на американския президент Доналд Тръмп се отказа от оспорван проект за изграждане на луксозен хотел върху руините на бомбардирания от НАТО бивш генерален щаб на югославската армия в Белград. През ноември демонстранти се обявиха против проекта.

Въздушната кампания от 1999 г. срещу режима на Милошевич за прекратяване на войната в Косово остава чувствителна тема в Сърбия. Президентът Вучич обсъди "ловът на вещици" и загубата на инвестиция от 750 милиора евро.

Тази седмица прокуратурата повдигна обвинения срещу министъра на културата и още три длъжностни лица за злоупотреба с власт и фалшифициране на документи, позволили сградата да загуби защитения си статут. Миналата година компанията на Джаред Къшнър подписа договор със сръбското правителство за наем - за 99 години за преустройване на комплекса.

#луксозен хотел #Джаред Къшнър #Белград

