Нова вълна на шарка по овцете и козите е регистрирана в Гърция

Нова вълна на шарка по дребните преживни животни се появи в областите Родопи и Ксанти в Гърция от началото на декември, съобщава електронното издание на в. "Катимерини". Там са регистрирани съответно 13 и 17 огнища.

Развитието тревожи гръцките ветеринарни служби, тъй като всички необходими мерки за ограничаване остават в сила, въпреки че зимните метеорологични условия теоретично би трябвало да са ограничили разпространението на болестта.

Ръководителят на Ветеринарните служби на Източна Македония-Тракия съобщи, че броят на евтаназираните заради болестта животни е достигнал 62 000 в Ксанти и 43 000 в Родопи, което довежда общият брой за региона до 150 000 от общо 441 273 смъртни случая в цялата страна.

Освен мерките за биосигурност, изисквани от животновъдите, Регионалната ветеринарна дирекция е активирала дезинфекционни канали и мобилни станции.