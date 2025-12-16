БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стачка в Гърция: Парламентът трябва да гласува бюджета за 2026 година
Стачка на служители от публичния сектор в Гърция. Недоволни се събраха край парламента в Атина, който тази вечер трябва да гласува бюджета за 2026 година.

Демонстрантите се обявиха срещу нарастването на разходите за отбрана под лозунга "Увеличение на заплатите, не на бомбите".

В проявата се включиха и заети в държавното здравеопазване, които протестираха срещу ниското заплащане - 1264 евро за лекар-специализант в държавна болница и 836 евро за медицинска сестра.

Не е изключено към стачката да се присъединят и работещите в образованието. До сряда стачкуват и фериботните линии. От 10:00 до 18:00 часа утре няма да се движат и автобусите в Атина.

