БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
Синдикатите против удължителния бюджет: Финансовата рамка...
Чете се за: 05:52 мин.
Финален етап на операция "Кайрос"
Чете се за: 01:15 мин.
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента...
Чете се за: 03:35 мин.
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг...
Чете се за: 06:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Плененото правосъдие" в Румъния: Шести ден протести срещу чадъра над корумпирани политици

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стилиян Деянов
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Запази

Искат се оставките на основните фигури в румънската правосъдна система

Румъния протести
Снимка: БТА
Слушай новината

Румънците протестират шести пореден ден против политическото влияние в прокуратурата и съда.

Според скорошни разкрития Темида е използвана като чадър за защита на корумпирани политици.

Искат се оставките на основните фигури в румънската правосъдна система.

До протестите се стигна след излизането на документалния филм "Плененото правосъдие" на сайта за разследваща журналистика Recorder, в който се разказва как малък брой магистрати на ръководни позиции, назначени политически, контролират цялата правосъдна система.

По този начин делата срещу десетки корумпирани политици са били прекратени, най-често с процедурни хватки на отлагане, докато не изтекат по давност.

Снощи около 10 000 румънци шестваха по улиците на Букурещ и в други градове в страната.

"Протестираме за честно правосъдие, справедливост за всички. И това е само началото, трябва да направим още много неща, за да имаме правова държава. Сега имаме половинчата демокрация. Държавата ни не функционира в много отношения. Сега искаме правосъдие. Следващият път ще продължим с искания за другите реформи", коментира протестиращ.

Снимки: БТА

Протестиращите искат оставката на председателката на Върховния касационен съд Лиа Савоня, която се счита за основния елемент в схемата за политически контрол над правосъдието.

Иска се също оставката на Мариус Войняг, председателят на Националната дирекция антикорупция, която според свидетелствата на магистратите от документалния филм отдавна не изпълнява функциите си да се бори с голямата корупция.

Преди 15 години тази Дирекция стана известна със знакови присъди срещу десетки румънски политици, но оттогава беше овладяна политически.

"Хората не намират правосъдие в съдилищата. Системата не работи. Това е основната идея. Крадците запазват това, което са откраднали", коментира друг протестиращ.

Иска се оставката и на министъра на вътрешните работи Каталин Предою, бивш министър на правосъдието, по чието време са променени законите, направили възможно завладяването на правосъдната система.

Предою е също и този, който е назначил председателя на Националната дирекция антикорупция, Мариус Войняг, отговорен за корумпирането ѝ.

Според прокурори от Дирекцията през последните две години на тях им е забранено да работят със специализираните разследващи полицейски звена, създадени за борба с политическата корупция с европейски фондове.

Над 900 юристи подкрепиха с подписка заключенията на филма "Плененото правосъдие".

#румъния #корупция #протести #политици

Последвайте ни

ТОП 24

"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в Сидни разтърси света в първия ден на Ханука (ОБЗОР)
1
"Летяха куршуми, нямаше къде да се скрием": Атентат в...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
2
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
3
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих компромис заради протестиращите
4
Слави Трифонов: Бюджетът за 2026 г. беше твърде социален, направих...
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента утре?
5
Какви са политическите нагласи преди консултациите при президента...
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
6
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в...

Най-четени

Росен Желязков: Правителството подава оставка
1
Росен Желязков: Правителството подава оставка
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има пострадали
2
Тежка катастрофа на "Цариградско шосе" в столицата - има...
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
3
България, Италия и Малта подкрепят Белгия за руските активи
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да идва още днес
4
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на държавата
5
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление
6
Задържаха шефа на столичното 5-о Районно управление

Още от: Балкани

Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система
Хиляди румънци отново протестираха срещу корупцията в съдебната система
Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция Близо 6 часа продължи и днес блокадата на границата с Гърция
Чете се за: 00:27 мин.
В Хърватия са потвърдени първи случаи на чума по дребните преживни животни В Хърватия са потвърдени първи случаи на чума по дребните преживни животни
Чете се за: 01:12 мин.
Блокадата на българо-гръцката граница продължава Блокадата на българо-гръцката граница продължава
Чете се за: 00:40 мин.
Библиотека отвори врати на една от най-оживените станции на метрото в Атина Библиотека отвори врати на една от най-оживените станции на метрото в Атина
Чете се за: 01:35 мин.
Сръбски студенти протестираха в Нови Сад под лозунга „Отговорността – пътят към справедливостта“ Сръбски студенти протестираха в Нови Сад под лозунга „Отговорността – пътят към справедливостта“
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с конкурента?
ПП-ДБ на консултациите: Ние сега разговаряме с президента или с...
Чете се за: 03:35 мин.
Политика
Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание Деница Сачева: Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Ден на траур в Австралия - какво се знае за нападателите? Ден на траур в Австралия - какво се знае за нападателите?
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково" Трамвай удари автобус на бул. "Ситняково"
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Седем души, сред които полицаи, са обвинени за участие в престъпна...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Консултациите при президента продължават утре, наред са...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Кога ще бъде гласуван удължителният закон на бюджета?
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Отново е ограничен тежкотоварният трафик през пунктовете на...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ