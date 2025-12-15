"Плененото правосъдие" в Румъния: Шести ден протести срещу чадъра над корумпирани политици

Румънците протестират шести пореден ден против политическото влияние в прокуратурата и съда.

Според скорошни разкрития Темида е използвана като чадър за защита на корумпирани политици.

Искат се оставките на основните фигури в румънската правосъдна система.

До протестите се стигна след излизането на документалния филм "Плененото правосъдие" на сайта за разследваща журналистика Recorder, в който се разказва как малък брой магистрати на ръководни позиции, назначени политически, контролират цялата правосъдна система.

По този начин делата срещу десетки корумпирани политици са били прекратени, най-често с процедурни хватки на отлагане, докато не изтекат по давност.

Снощи около 10 000 румънци шестваха по улиците на Букурещ и в други градове в страната.

"Протестираме за честно правосъдие, справедливост за всички. И това е само началото, трябва да направим още много неща, за да имаме правова държава. Сега имаме половинчата демокрация. Държавата ни не функционира в много отношения. Сега искаме правосъдие. Следващият път ще продължим с искания за другите реформи", коментира протестиращ.

Протестиращите искат оставката на председателката на Върховния касационен съд Лиа Савоня, която се счита за основния елемент в схемата за политически контрол над правосъдието.

Иска се също оставката на Мариус Войняг, председателят на Националната дирекция антикорупция, която според свидетелствата на магистратите от документалния филм отдавна не изпълнява функциите си да се бори с голямата корупция.

Преди 15 години тази Дирекция стана известна със знакови присъди срещу десетки румънски политици, но оттогава беше овладяна политически.

"Хората не намират правосъдие в съдилищата. Системата не работи. Това е основната идея. Крадците запазват това, което са откраднали", коментира друг протестиращ.

Иска се оставката и на министъра на вътрешните работи Каталин Предою, бивш министър на правосъдието, по чието време са променени законите, направили възможно завладяването на правосъдната система.

Предою е също и този, който е назначил председателя на Националната дирекция антикорупция, Мариус Войняг, отговорен за корумпирането ѝ.

Според прокурори от Дирекцията през последните две години на тях им е забранено да работят със специализираните разследващи полицейски звена, създадени за борба с политическата корупция с европейски фондове.

Над 900 юристи подкрепиха с подписка заключенията на филма "Плененото правосъдие".